Xiaomi начала тизерную кампанию по продвижению нового планшета Pad 7S Pro, намекая на его скорый запуск в Китае уже в этом месяце. Одной из главных особенностей устройства станет фирменный чип Xring O1, ранее использованный в модели Pad 7 Ultra.

Планшет будет оснащён 12,5-дюймовым LCD-дисплеем, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 12 160 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт. Устройство будет работать под управлением Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0, ориентированной на реализацию функциональности, приближенной к полноценной ПК-платформе.

Также подтверждена поддержка стилуса Xiaomi Pen и тонкий корпус толщиной всего 5,8 мм.

Официальные изображения демонстрируют алюминиевый моноблочный корпус и узкие рамки по периметру дисплея с закруглёнными углами. Xiaomi Pad 7S Pro будет совместим с новой версией клавиатуры с «плавающим» дизайном, аналогичной аксессуару для Pad 7 Ultra. Она оснащена металлическим шарниром для устойчивости и крупным трекпадом, приближая опыт использования к ноутбуку.

Одной из интересных особенностей планшета станет поддержка крепления в салоне автомобиля — функция, которой не было у старшего Pad 7 Ultra. Это делает Pad 7S Pro более удобным решением для мультимедийных и навигационных задач в машине, особенно с учётом возможностей платформы Xring O1.

Ожидается, что Xiaomi представит планшет одновременно с новинками суббренда Redmi — смартфоном K80 Ultra и планшетом K Pad, ориентированным на мобильный гейминг. Полноценный анонс может состояться уже в ближайшие недели.