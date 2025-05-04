Samsung DeX уже давно является одной из ключевых функций телефонов Samsung, позволяя пользователям превращать свои устройства в полноценные настольные компьютеры. Теперь Google, похоже, решает пойти по этому же пути. С выходом Android 14 компания начала работу над собственным режимом рабочего стола для устройств Pixel.

С выходом Android 15 была представлена предварительная версия функции «оконный режим рабочего стола» для планшетов Pixel. В Android 16 эта функция была доработана и теперь называется «Включить функции рабочего стола». Благодаря Мишаалу Рахману из Android Authority мы можем получить первый взгляд на то, как это работает на практике.

Интерфейс рабочего стола Android включает панель задач внизу экрана с тремя кнопками навигации справа. Панель задач также отображает последние запущенные приложения, и пользователи могут работать с несколькими приложениями одновременно в режиме разделенного экрана — аналогично тому, как это делается на обычных ПК.

Чтобы открыть меню быстрого доступа, достаточно провести пальцем сверху вниз. В этом меню находятся стандартные переключатели Wi-Fi и Bluetooth, а также опции для добавления или удаления их из списка.

Индикатор батареи расположен в правом верхнем углу главного экрана, а время отображается в левом верхнем углу. В целом интерфейс очень напоминает привычный пользовательский интерфейс настольного компьютера, что и является основной целью этой функции. При этом пользователи все еще могут использовать свой телефон даже при активном окне рабочего стола.

Состояние разработки

Несмотря на функциональность нового режима, стоит отметить, что он все еще находится в стадии разработки. Функция почти наверняка не будет доступна в предстоящем стабильном выпуске Android 16. Вместо этого она может дебютировать в одном из квартальных обновлений Android 16.

Таким образом, Google продолжает развивать свои устройства Pixel и стремится предложить пользователям новые возможности для работы с их смартфонами, вдохновляясь успешными решениями других компаний.