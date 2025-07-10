Samsung готовит к запуску новое поколение флагманских планшетов — серию Galaxy Tab S11. Официальный представитель компании подтвердил, что анонс состоится «в соответствии с традиционным графиком», что указывает на сентябрь 2025 года.

Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra станут преемниками актуальной линейки Galaxy Tab S10, представленной в сентябре 2024 года. Подробности о характеристиках новинок уже появились в утечках.

Galaxy Tab S11 и S11 Ultra получат процессор от MediaTek

Согласно информации из неофициальных источников, обе модели — и базовая, и Ultra-версия — будут построены на чипсете MediaTek Dimensity 9400. Это подтверждает стремление Samsung к диверсификации поставщиков компонентов, наряду с расширением сотрудничества с MediaTek в премиум-сегменте.

Galaxy Tab S11, как ожидается, получит аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч, а Galaxy Tab S11 Ultra — 11200 мА·ч. Такие показатели могут обеспечить длительное время автономной работы, что особенно актуально для пользователей, активно использующих планшет для работы или мультимедиа.





Анонс подтверждён представителем Samsung

В беседе с Android Authority представитель Samsung South Africa подтвердил, что компания «готовит обновление серии Galaxy Tab, которое будет анонсировано в ближайшее время, в соответствии с традиционным расписанием». Эта формулировка косвенно подтверждает планы компании на сентябрьский релиз — именно в это время Samsung обычно представляет свои планшетные флагманы.