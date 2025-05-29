Samsung работает над новым планшетом Galaxy Tab S10 Lite. Недавно устройство появилось в базе данных Geekbench, где раскрылись его ключевые характеристики. Судя по данным тестов, компания готовит более доступную модель в линейке Galaxy Tab S, которая сможет заинтересовать тех, кто ищет планшет Samsung по разумной цене.

Galaxy Tab S10 Lite получит процессор Exynos 1380 и 6 ГБ оперативной памяти

В базе данных Geekbench устройство обозначено под номером модели SM-X406B, что соответствует системе нумерации Galaxy Tab S. Эксперты предполагают, что речь идет именно о Galaxy Tab S10 Lite — более доступном варианте по сравнению с ожидаемыми Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra, которые, по слухам, будут оснащаться процессором MediaTek Dimensity 9400.

Galaxy Tab S10 Lite получит чипсет Exynos 1380, известный по смартфону Galaxy A54. Этот процессор включает четыре производительных ядра с частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 2,0 ГГц. За графику отвечает GPU Mali-G68. В тесте Geekbench 5.5.1 планшет набрал 782 балла в одноядерном режиме и 2 637 — в многоядерном.

Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, а в качестве операционной системы указана Android 15 с оболочкой One UI 7. Предполагается, что Galaxy Tab S10 Lite будет доступен в вариантах с поддержкой только Wi-Fi и LTE.

Lite-версия может стать доступной альтернативой Galaxy Tab S10 FE

По данным источников, Galaxy Tab S10 Lite может стать бюджетной альтернативой Galaxy Tab S10 FE, который будет оснащен более мощным процессором Exynos 1580 и стоить от $499. Новая модель, вероятно, будет стоить ближе к $219, как Galaxy Tab A9+, что делает ее интересным вариантом для пользователей, которым нужен планшет для базовых задач — просмотра YouTube, чтения или серфинга в интернете.

Подробности о размере экрана, емкости аккумулятора и камерах пока неизвестны. По слухам, Samsung уже тестирует прототипы, а значит, анонс Galaxy Tab S10 Lite может состояться в ближайшее время — вероятно, на следующем мероприятии Samsung Unpacked.