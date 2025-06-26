Apple выпустила первые iPad Pro с OLED-дисплеями в прошлом году, и теперь компания готовит следующее поколение планшетов с ещё более высокой производительностью. OLED-панели для этих моделей уже начали производить.

Согласно отчёту, Apple выбрала компании LG Display и Samsung Display в качестве поставщиков OLED-дисплеев для iPad Pro 2025 года, запуск которого ожидается в октябре. Массовое производство панелей уже началось.

Отмечается, что в этом году Apple изменила условия контрактов по сравнению с прошлым годом, чтобы повысить надёжность и гибкость своей цепочки поставок. В линейке iPad Pro 2024 года Samsung Display производила OLED-панели для 11-дюймовой модели, тогда как LG Display отвечала за 13-дюймовую. В этом году обе компании будут выпускать дисплеи для обоих размеров — 11 и 13 дюймов.

Помимо OLED-экрана, новые модели iPad Pro получат чип Apple M5, обеспечивающий более высокую производительность и энергоэффективность. Также, по слухам, логотип Apple на задней панели будет ориентирован по горизонтали — под использование устройства в альбомной ориентации. Это решение, вероятно, связано с обновлениями iPadOS 26, которая всё больше сближается по функциональности с macOS и мотивирует пользователей использовать планшет в горизонтальном положении.





По данным инсайдеров, Apple планирует оснастить OLED-дисплеями также будущие модели iPad Mini (в 2026 году) и iPad Air (в 2027 году). Таким образом, в ближайшие годы доход Samsung Display от заказов Apple может существенно вырасти.