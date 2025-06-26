Redmi K Pad — первый компактный планшет бренда. Он оснащён 8,8-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 3 008 × 1 880 пикселей, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Корпус устройства выполнен из металла, его толщина составляет 6,46 мм, а вес — 336 граммов.

Как и Redmi K80 Ultra, планшет построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400+ и доступен в конфигурациях с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и хранилищем до 1 ТБ. Фронтальная камера — на 8 МП, основная — на 13 МП.

Серия Redmi K ориентирована на геймеров, поэтому K Pad получил испарительную камеру площадью 12 050 мм², которая помогает отводить тепло во время игровых сессий.

Интересной особенностью планшета являются два порта USB-C — один расположен снизу, второй сбоку, что позволяет играть во время зарядки. Сам аккумулятор имеет ёмкость 7 500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт.





Redmi K Pad выпускается в цветах: чёрный (Deep Black), зелёный (Spruce Green) и фиолетовый (Smoky Purple). Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценена в 2 799 юаней (~390 долларов), а топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдётся в 4 199 юаней (~585 долларов).