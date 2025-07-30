RedMagic Astra – это небольшой игровой планшет с дисплеем диагональю 9,06 дюйма, который является более портативным, чем большинство современных планшетов, и при этом оснащен флагманским чипом и быстрой OLED-панелью LTPO.

Сначала давайте познакомимся с аппаратным обеспечением. Astra оснащен 9,06-дюймовым LTPO-дисплеем с частотой обновления до 165 Гц и разрешением 2400×1504 пикселей. Он работает на базе Snapdragon 8 Elite – разогнанного варианта AC с двумя основными процессорными ядрами, работающими на частоте 4,47 ГГц, и графическим процессором на частоте 1,2 ГГц (по сравнению с 4,32 ГГц и 1,1 ГГц, соответственно, для базового варианта AB).

Рассматриваемое устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя, хотя планшет доступен в различных конфигурациях — от 12 до 24 ГБ оперативной памяти и от 256 до 1 ТБ накопителя. Также стоит отметить наличие вентилятора активного охлаждения и жидкого металла с превосходной теплопроводностью.

Начиная с Geekbench 6, RedMagic Astra проигрывает как в одноядерной, так и в многоядерной производительности другому планшету на Snapdragon 8 Elite, OnePlus Pad 3. Но планшет превосходит предыдущую модель RedMagic, планшет Nova (Snapdragon 8 Gen 3), на 16% и 13% в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Поскольку это игровой планшет, графический тест, пожалуй, имеет наибольшее значение. Здесь RedMagic Astra по сути соответствует OnePlus Pad 3. По сравнению с менее мощными планшетами на Snapdragon 8s 3-го поколения, Astra получил вдвое больше баллов. И имейте в виду, что этот тест выполняется с фиксированным разрешением (2160p).

В итоге Astra одержала победу в AnTuTu. Рейтинг на 17% выше, чем у OnePlus, и на 22% выше, чем у Nova. Этот показатель почти в два раза выше, чем у планшета на Snapdragon 8s 3-го поколения.





Таковы некоторые конкурентные результаты, учитывая, что RedMagic Astra довольно доступен по цене, начинающейся от 40 000 рублей.