Китайские бренды активно наращивают темпы, стремясь потеснить Apple на рынке смартфонов и планшетов. Следом за Lenovo с их Legion Y700 (четвёртого поколения), компания Nubia готовит к запуску своё новое устройство — Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, официальная премьера которого намечена на 11 июня в Китае. Планшет позиционируется как прямой конкурент iPad mini 7, при этом обещая ряд преимуществ, особенно в плане дизайна и производительности.

Судя по опубликованным тизерам, Red Magic Gaming Tablet 3 Pro при схожих габаритах с iPad mini 7 предлагает больший 9-дюймовый дисплей, что уже выделяет его среди компактных планшетов. Nubia заявляет, что это первый в индустрии 9-дюймовый планшет, созданный специально для гейминга.

Устройство оснащено OLED-экраном с разрешением 2400×1504 пикселей, обрамлённым симметричными рамками шириной всего 4,9 мм. За счёт этого экран занимает 90,1% фронтальной поверхности, обеспечивая максимальное погружение в игровой процесс.

Внутри — настоящий монстр: планшет работает на Snapdragon 8 Elite Leading Version — самом производительном чипе Qualcomm в 5G-сегменте. Он включает два супер-ядра с частотой до 4,32 ГГц. Устройство уже засветилось в Geekbench с 24 ГБ оперативной памяти и Android 15 на борту. В тестах оно набрало 2,654 балла в одноядерном режиме и 8,037 в многоядерном, что подтверждает его высокую вычислительную мощность.

Для стабильной работы под нагрузкой в Red Magic Gaming Tablet 3 Pro встроен вентилятор и термопластинчатая система охлаждения, которая позволит удерживать максимальную производительность даже во время продолжительных игровых сессий.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 8,240 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт, что подтверждено китайской сертификацией 3C.

В Китае новинка Nubia будет напрямую конкурировать с Lenovo Legion Y700 (Gen 4), а также с готовящимся к релизу игровым планшетом от Redmi на базе Dimensity 9400 Plus. Red Magic Gaming Tablet 3 Pro будет доступен в чёрном и серебристом цветах.

Таким образом, Nubia делает ставку на компактный форм-фактор, продвинутую начинку и агрессивную игровую направленность, надеясь привлечь как геймеров, так и пользователей, ищущих альтернативу iPad mini 7.