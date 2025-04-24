Компания Samsung неожиданно ускорила темпы обновления своих устройств: следом за Galaxy Tab S10, новая версия оболочки One UI 7 стала доступна и для владельцев планшетов серии Galaxy Tab S9. Пока речь идёт только о Южной Корее, однако появление прошивки раньше заявленного срока уже вызвало оживление среди пользователей.

Прошивка основана на Android 15 и включает апрельское обновление безопасности 2025 года. Обновление получат все три модели линейки: Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra. Версия прошивки заканчивается на CYD9, что соответствует другим устройствам, уже обновлённым до One UI 7.

One UI 7 добирается до Tab S9 раньше графика

Изначально Samsung планировала выпустить обновление для Galaxy Tab S9 в мае 2025 года. Однако в отличие от затянувшегося релиза для Galaxy S24 и складных моделей 2024 года, апдейт для Tab S9 оказался доступен уже в апреле, пусть и только на домашнем рынке.

Ранее та же версия One UI 7 уже начала распространяться среди владельцев Galaxy Tab S10, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 и линейки Galaxy S23. Таким образом, Samsung постепенно возвращается к графику обновлений после недавней паузы.

Когда ждать обновление в других странах

На данный момент One UI 7 для Galaxy Tab S9 доступна только в Южной Корее. Samsung пока не объявила точных сроков глобального релиза, но можно ожидать, что в ближайшие недели обновление появится и в других регионах.

Поскольку прошивка уже доступна и проходит тестирование на одном из ключевых рынков, вероятность быстрого расширения географии весьма высока. Пользователям стоит следить за уведомлениями в разделе обновлений системы или проверять наличие прошивки вручную через настройки устройства.