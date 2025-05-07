Oppo проведёт крупное мероприятие 15 мая в Китае, где покажет сразу три новых продукта: планшет для детей Oppo Pad SE, наушники Enco Clip и серию смартфонов Reno 14.

Oppo Pad SE: характеристики

Планшет Oppo Pad SE уже доступен для предварительного заказа в Китае — на площадках Oppo Mall, JD, Tmall и Douyin. Согласно официальной информации, он будет оснащён 11-дюймовым LCD-дисплеем с функциями защиты глаз, ориентированными на детское использование и образовательные задачи.

Новинка получит чип Dimensity G100 и аккумулятор ёмкостью 9 340 мАч. Судя по утечкам, сотовой связи планшет поддерживать не будет.

Варианты памяти:

6 ГБ + 128 ГБ

8 ГБ + 128 ГБ

8 ГБ + 256 ГБ

Цветовые решения: Starlight Silver и Night Blue — обе версии будут доступны в специальной модификации Soft Light Edition.

Enco Clip — первые TWS-наушники Oppo с открытым креплением на ухо

Enco Clip станут первыми наушниками Oppo с открытой конструкцией и креплением-защелкой. Такой дизайн обеспечивает лучшее восприятие окружающей среды при сохранении качества звука. Наушники автоматически определяют левый и правый канал и одинаково удобны как для одного, так и для двух ушей.

Подробные характеристики пока не раскрыты.

Серия Reno 14: компактный Reno 14 и продвинутый Reno 14 Pro с перископ-камерой

Ожидается, что оба смартфона серии — Reno 14 и Reno 14 Pro — будут работать на новом чипе Dimensity 8450.

Характеристики Reno 14:

Экран 6,59 дюйма

Телефото-камера на 50 Мп

Характеристики Reno 14 Pro: