Компания Nubia анонсировала два новых устройства, включая свой первый флагманский планшет Pad Pro. Новинка ориентирована на тех, кто хочет получить топовое железо, не переплачивая за бренды вроде Samsung и Apple.

Что предлагает Nubia Pad Pro

Несмотря на статус флагмана, Pad Pro оказался доступнее большинства конкурентов. На старте в Китае планшет будет предлагаться в четырёх конфигурациях:

8/256 ГБ — 2800 юаней (~$385 / €335)

(~$385 / €335) 12/256 ГБ — 3000 юаней (~$410 / €360)

(~$410 / €360) 16/512 ГБ — 3400 юаней (~$465 / €410)

(~$465 / €410) 16 ГБ / 1 ТБ — 4000 юаней (~$550 / €480)

Мировая премьера Nubia Pad Pro состоится 13 мая, а цены в других странах, скорее всего, будут немного выше — но останутся в разумных пределах.

Дисплей и производительность

Pad Pro получил 10,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц. Это делает планшет более компактным решением по сравнению с Galaxy Tab S10, но при этом он предлагает отличную чёткость и плавность изображения.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это не самый последний чип от Qualcomm, но его мощности вполне хватает, чтобы уверенно конкурировать с Dimensity 9300+, установленным в новых планшетах Samsung.

Батарея, зарядка и память

Pad Pro укомплектован ёмкой батареей на 10 100 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Единственный минус — отсутствие слота для microSD, поэтому стоит заранее подумать о нужном объеме встроенной памяти.

Камеры и аксессуары

Основная камера на 13 Мп — стандарт для устройств этого класса. Интереснее фронтальный модуль: 20 Мп для селфи и видеозвонков — гораздо больше, чем у большинства конкурентов, включая Galaxy Tab S10+.

Планшет поддерживает работу со стилусом, а для повышения продуктивности можно отдельно купить магнитную клавиатуру. В Китае она стоит 500 юаней (~$70 / €60). На глобальном рынке цена может немного отличаться.