Oppo представила в Малайзии свой первый планшет 2025 года — Oppo Pad SE. Устройство ориентировано на молодых специалистов и студентов, которым нужен универсальный гаджет как для работы, так и для развлечений.

Планшет получил 11-дюймовый LCD-экран с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц. Яркость достигает 500 нит, а матовое антибликовое покрытие обеспечивает комфорт при любом освещении.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9340 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Это значит, что гаджет не придётся часто подзаряжать даже при активном использовании.

Для тех, кто работает с несколькими устройствами, предусмотрены функции O+ Connect и Multi-Screen Connect. Они позволяют быстро передавать файлы между устройствами Oppo и iPhone, а также продолжать работу без прерываний. Кроме того, планшет поддерживает App Relay, Multi-Window Display и интеграцию с Google Gemini, что облегчает многозадачность.

Семьям с детьми будет полезен специальный режим Kids Mode. Он ограничивает доступ к контенту, позволяет настраивать таймеры использования и включает защиту зрения, снижая нагрузку на глаза ребёнка.

Пока производитель не раскрыл полный список технических характеристик, но ключевые функции уже дают представление о возможностях устройства.