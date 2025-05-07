Компания Microsoft представила планшет Surface Pro с 12-дюймовым экраном, работающий на базе процессора Qualcomm (ARM). Этот гибридный гаджет «2-в-1» оснащен сенсорным дисплеем, совместимым со стилусом, и может трансформироваться в ноутбук при подключении фирменной клавиатуры.

В основе устройства лежит 12-дюймовая IPS-панель с разрешением 2196×1464 пикселей (соотношение сторон 3:2) и частотой обновления 90 Гц. На задней панели, рядом с основной камерой, находится магнитное крепление для стилуса. Производительность планшета обеспечивает чип Snapdragon X Plus. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенной – 256 или 512 ГБ.

Конструкция Surface Pro не предусматривает вентиляционных отверстий, благодаря чему система охлаждения работает абсолютно бесшумно. По заявлению производителя, новая модель стала более удобной в использовании в качестве планшета, чем ее предшественники.

Вместе с планшетом была представлена новая клавиатура Surface, предназначенная для 12-дюймовой версии. Она по-прежнему крепится к устройству с помощью магнитов, но использует другой тип разъема.

Отличительной чертой 12-дюймового Surface Pro является замена порта Surface Connect на универсальный USB-C. Также имеются два порта USB 3.2 Type-C, которые можно использовать для зарядки, передачи данных и подключения до двух мониторов 4K с частотой 60 Гц.

Технические характеристики дополняет фронтальная камера с разрешением 1080p, 10-мегапиксельная основная камера и поддержка интеллектуальных функций Copilot Plus.

Стоимость Microsoft Surface Pro составляет 799 долларов (64 600 руб.) за версию с накопителем на 256 ГБ, модификация на 512 ГБ стоит 899 долларов (72 690 руб.).