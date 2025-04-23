Lenovo поделилась первыми подробностями о своём грядущем планшете Legion Y700 (4-го поколения) в китайской соцсети Weibo. Устройство позиционируется как прямой конкурент iPad mini и предлагает ряд улучшений, ориентированных на геймеров и любителей мультимедиа.

Флагманская производительность и дисплей 16:10

Новая модель получит чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm — один из самых мощных процессоров для Android-устройств на сегодняшний день. Это обещает отличную производительность, особенно в графически насыщенных играх. Legion Y700 оснащён 8,8-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, что даёт больше пространства по сравнению с iPad mini и делает планшет удобным как для игр, так и для просмотра видео.

Эффективное охлаждение и лёгкий корпус

Для отвода тепла во время интенсивной нагрузки используется крупная медная испарительная камера площадью 12,000 мм². Корпус при этом остаётся компактным и удобным для использования одной рукой: ширина — 128,5 мм, высота — 207,58 мм. Вес составляет 340 граммов — немного больше, чем у планшета от Apple, но по-прежнему в пределах лёгкой категории.

Память, автономность и геймерские фишки

Пользователям будут доступны конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Также планшет получит слот для microSD-карт — редкость в современных моделях. За автономность отвечает аккумулятор на 7 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Среди прочих особенностей — два линейных вибромотора по оси X для улучшенной отдачи в играх.

Альтернатива iOS с открытой экосистемой

Судя по характеристикам, Legion Y700 (4-го поколения) станет отличным выбором для тех, кто ищет мощный и портативный планшет, но не хочет ограничиваться экосистемой Apple. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.