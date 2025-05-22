Компания Infinix представила Xpad GT, доступный по цене планшет, ориентированный на геймеров. Отличительными особенностями устройства являются его дисплей с высокой яркостью, процессор Qualcomm и аккумулятор повышенной емкости на 10 000 мАч.

Планшет оснащен 13-дюймовым экраном с разрешением 2880×1840 точек и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость панели достигает 700 нит, а поддержка HDR10 обеспечивает передачу широкой цветовой гаммы с 10-битной глубиной. В основе Xpad GT лежит чипсет Snapdragon 888, который в свое время использовался во многих топовых смартфонах, начиная с конца 2021 года.

В дополнение к процессору идут 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и графический ускоритель Adreno 660. По данным производителя, такая конфигурация позволяет достигать 144 кадров в секунду в игре Standoff 2, 120 кадров в секунду в Honor of Kings и 90 кадров в секунду в PUBG. Для обеспечения стабильной работы при высоких нагрузках предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Корпус планшета выполнен из металла и имеет толщину всего 6,5 мм.

Infinix Xpad GT оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 9-мегапиксельной фронтальной камерой. Восемь встроенных динамиков создают эффект объемного звучания. Предусмотрена поддержка стилуса и внешней клавиатуры. Разъем для наушников отсутствует, но в комплекте поставляется переходник с USB-C на 3,5 мм, а также защитный чехол из экокожи.

Infinix Xpad GT доступен для предварительного заказа по рекомендованной цене 400 долларов (31 900 руб.).