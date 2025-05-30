Компания Infinix официально представила свой новый планшет XPAD 20 на глобальном рынке. Устройство уже появилось на международном сайте бренда, хотя детали локальных запусков пока не уточняются.

Согласно опубликованной информации, XPAD 20 оснащён процессором MediaTek Helio G88 с частотой 2,0 ГГц и графическим чипом ARM Mali-G52 2EEMC2. Планшет работает под управлением Android 15 и получит два года обновлений системы безопасности.

Модель представлена в четырёх конфигурациях: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Используется оперативная память LPDDR4X и хранилище eMMC. Также поддерживается расширение памяти до 1 ТБ через microSD.

XPAD 20 оснащён 11-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (1200×1920), соотношением экрана к корпусу 83,7% и охватом цветовой гаммы NTSC 72%. Частота обновления составляет 60 или 90 Гц, а частота отклика — 180 Гц. Экран поддерживает 25kHz ШИМ-димминг, контрастность 1500:1 и яркость до 440 нит. Он также сертифицирован TÜV Rheinland за низкий уровень синего света.

Основная камера получила разрешение 8 МП с LED-вспышкой и возможностью записи видео 1080p при 30 к/с. Фронтальная камера — 5 МП, также со вспышкой, снимает 720p при 30 к/с. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки 10 Вт через USB Type-C.

Из коммуникаций доступны 2G, 3G, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS и OTG. Также имеется разъём 3,5 мм для наушников, G-сенсор и комбинированный слот под nano SIM и карту памяти. Infinix добавила поддержку AI-функций и мультиустройственного взаимодействия. Габариты планшета составляют 257.67 × 169.22 × 7.9 мм, вес — 498 граммов.

Цветовые варианты включают Rising Red, Dreamy Purple, Forest Green и Stellar Grey. В качестве аксессуаров предлагаются защитный чехол, клавиатура и стилус (приобретаются отдельно).

Кроме того, компания анонсировала скорый запуск планшета XPad GT и смартфона GT 30 Pro. Презентация состоится 21 мая в Малайзии. XPad GT будет отличаться 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 888, восемью динамиками с поддержкой 3D-звука и встроенным голосовым помощником Folax.