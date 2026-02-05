bs pad bsg1 pc 01
Игровой суббренд Xiaomi Black Shark готовится выпустить новый игровой планшет на мировом рынке. Устройство с простым названием Black Shark Gaming Tablet было впервые тизерено в конце прошлого года, а теперь появилось на глобальном сайте компании с полным перечнем ключевых характеристик и функций.

Black Shark Gaming Tablet выполнен в компактном формате с экраном диагональю 8,8 дюйма. Планшет весит 332 г, а его толщина составляет 7,7 мм. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса с лазерной обработкой деталей. Устройство будет доступно в чёрном и серебристом цветах.

В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с восьмиядерным CPU, работающим на частоте до 3,0 ГГц, и нейропроцессором производительностью 40 TOPS. По заявлению Black Shark, результат в AnTuTu превышает 1,9 млн баллов. Планшет работает под управлением Android 16 из коробки. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ LPDDR5X, а встроенное хранилище — 256 ГБ UFS 4.0. Также предусмотрена возможность расширения памяти с помощью TF-карты объёмом до 2 ТБ.

Экран имеет разрешение 2.5K (2560 × 1600 пикселей) и частоту обновления 144 Гц. Плотность пикселей составляет 343 PPI, пиковая яркость достигает 600 нит. Дисплей поддерживает цветовой охват DCI-P3 и откалиброван на заводе с точностью цветопередачи ΔE < 1.

За охлаждение отвечает крупная испарительная камера, несколько слоёв графена и металлическая система теплоотвода с общей площадью теплопроводящих материалов 25 176 мм². Дополнительно Black Shark предлагает опциональный магнитный кулер для усиленного охлаждения во время игр.


Среди коммуникаций заявлены двухдиапазонный Wi-Fi 6 с поддержкой 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4 и вывод изображения через DisplayPort с поддержкой 4K-видео. За звук отвечают симметричные стереодинамики с интеллектуальным усилителем K9.

Ёмкость аккумулятора составляет 7300 мА·ч. По данным компании, планшет обеспечивает до 5,6 часа игрового процесса, 10,3 часа веб-сёрфинга, 7 часов воспроизведения видео и до 76 часов прослушивания музыки. Камеры представлены 13-мегапиксельным основным модулем и фронтальной камерой на 5 Мп.

Появление Black Shark Gaming Tablet на глобальном сайте компании указывает на то, что официальный международный анонс устройства состоится в ближайшее время.

