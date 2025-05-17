Acer анонсировала два новых планшета серии Iconia — модели V12 и V11. Устройства получили большие дисплеи с высокой частотой обновления, ёмкие аккумуляторы и актуальную версию Android. Продажи стартуют летом 2025 года по доступной цене.

Iconia V12 и V11: характеристики и различия

Обе модели оснащены дисплеями с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. Старшая версия Iconia V12 получила 12-дюймовый LCD-экран с разрешением 2K, а младшая V11 — 11-дюймовый FHD+ дисплей. Несмотря на разницу в диагонали и разрешении, остальные характеристики устройств идентичны.

Планшеты работают на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G99. Объём оперативной памяти достигает 8 ГБ, хранилища — до 256 ГБ. Также предусмотрен слот microSD с поддержкой карт до 1 ТБ.

Большая батарея и компактный корпус

Обе модели оснащены аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч, обеспечивающим до 10 часов автономной работы. Толщина корпуса — всего 7,9 мм. В наличии также:

Основная камера на 8 Мп

Фронтальная камера на 5 Мп

Стереодинамики

Поддержка стилуса (опционально)

Магнитный чехол-книжка

Дата выхода и цена

Acer Iconia V12 поступит в продажу в июле 2025 года по цене от 289 евро. Модель V11 появится в августе по цене от 229 евро.