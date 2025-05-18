Индийская организация космических исследований (ISRO) столкнулась с первой за восемь лет неудачей при запуске ракеты-носителя PSLV. 17 мая миссия по выведению спутника дистанционного зондирования EOS-09 завершилась провалом — ракета не достигла расчётной орбиты.

Что пошло не так

Запуск ракеты состоялся в 20:29 по восточному времени с космодрома Сатиш Дхаван. До шестой минуты полёт проходил штатно. Однако при включении твёрдотопливной третьей ступени телеметрия зафиксировала снижение скорости и отклонение от заданной траектории. На 366-й секунде трансляция была внезапно прервана.

Председатель ISRO В. Нараянан спустя несколько минут сообщил: «Первая и вторая ступени отработали штатно. Запуск третьей ступени прошёл успешно, но в процессе её работы возникли отклонения, и миссия не была выполнена». Позже он уточнил, что произошло падение давления в камере сгорания.

Первая неудача PSLV с 2017 года

Это первый провал ракеты PSLV с августа 2017 года, когда спутник не вышел на орбиту из-за неисправности обтекателя. С учётом запуска EOS-09, ракета PSLV совершила чуть более 60 запусков с начала 1990-х годов. При этом её долго считали самой надёжной и ключевой платформой для запусков ISRO.

Миссия с EOS-09 стала первой для PSLV в 2025 году. В предыдущие три года ракета запускалась по три раза ежегодно.

Что собой представляет спутник EOS-09

Аппарат весом почти 1700 кг представлял собой копию спутника EOS-04, запущенного в 2022 году. Он оснащён радиолокационной системой с синтезированной апертурой и предназначен для получения постоянных и надёжных данных дистанционного зондирования. Подробностей о задачах спутника до запуска ISRO не раскрывала, однако в СМИ EOS-04 назывался также частью военной инфраструктуры Индии.

Что дальше

ISRO проведёт расследование причин сбоя третьей ступени. От результатов проверки зависит судьба следующих миссий, в том числе потенциальный пересмотр конструкций ракетной платформы PSLV. Несмотря на единичный сбой, ракета по-прежнему остаётся одним из главных инструментов Индии в космосе.