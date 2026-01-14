Космический телескоп Джеймс Уэбб получил самое чёткое и детализированное изображение центральной области галактики Circinus за всё время наблюдений. Новые данные опровергли представления, которых учёные придерживались на протяжении многих лет, а применённый метод может помочь лучше понять природу множества других чёрных дыр во Вселенной.

Галактика Circinus находится примерно в 13 миллионах световых лет от Земли и содержит активную сверхмассивную чёрную дыру. Ранее астрономы фиксировали в её центре избыток инфракрасного излучения и предполагали, что основная его часть возникает в потоках вещества, выбрасываемых чёрной дырой. Однако точно определить источник этого излучения долгое время не удавалось.

Новое исследование с использованием телескопа дало совершенно иную картину. Выяснилось, что около 87% горячего инфракрасного излучения исходит от пыли, расположенной в непосредственной близости от чёрной дыры. Менее 1% приходится на горячие пылевые выбросы, а оставшиеся 12% — на более удалённые области. Это указывает на то, что основная масса светящейся пыли не выбрасывается наружу, а, наоборот, участвует в процессе «питания» чёрной дыры.

Наблюдения проводились с помощью инструмента Aperture Masking Interferometer, установленного на приборе NIRISS (инфракрасная камера и бесщелевая спектроскопия) телескопа Джеймс Уэбб. Интерферометрический метод позволил преодолеть проблемы, связанные с засветкой от звёзд и окружающего вещества, а также с плотным тором — кольцеобразной структурой из газа и пыли, окружающей чёрную дыру и скрывающей её внутренние области.

Использование этой технологии позволило получить исключительно чёткое изображение ядра галактики. Это первое в истории инфракрасное интерферометрическое изображение внегалактического объекта, полученное из космоса, а также первый случай применения режима высокой контрастности Уэбба для галактики за пределами Млечного Пути. Учёные считают, что такой подход может стать ключом к разгадке тайн многих других чёрных дыр. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.



