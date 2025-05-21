Samsung делает шаги в сторону космической индустрии. По сообщениям из Южной Кореи, компания Samsung C&T приступила к реализации амбициозного проекта по созданию «космического завода».

В начале года исследовательское подразделение Samsung Electronics впервые наняло экспертов в области космоса. Теперь компания находится на раннем этапе разработки инфраструктурных решений для космической отрасли — в том числе стартовых площадок и объектов для запуска ракет.

7 мая Samsung подписала соглашение с Корейским институтом астрономии и космических наук. Совместная цель — создание вспомогательной полезной нагрузки для CubeSat, который будет выведен на орбиту в рамках испытательной миссии NASA Artemis II.

С помощью этого проекта Samsung планирует протестировать свои передовые полупроводники в условиях высокой радиации на орбите Земли.

Samsung уже не раз проявляла интерес к космосу. Среди прошлых инициатив:

запуск циферблата для Galaxy Watch, отображающего время на других планетах;

участие Galaxy Watch 5 в миссии Polaris Dawn, проходящей через радиационный пояс Ван Аллена;

получение фотографий из космоса с помощью Galaxy S24 Ultra;

кампания Space Selfie 2019, в рамках которой Galaxy S10 был запущен в стратосферу.

Разработка инфраструктуры для запуска ракет и производства компонентов для космических аппаратов рассматривается как новая точка роста для страны. Южная Корея уже обладает большим опытом в строительстве высотных сооружений и промышленных объектов в экстремальных условиях — от Арктики до глубоководных платформ.

По прогнозам аналитиков, объём рынка космических запусков в США вырастет с $5,1 млрд в 2025 году до $18,7 млрд в 2034 году.

Для Samsung выход в космос — логичное продолжение интереса к теме, отражённого даже в названии бренда Galaxy. Учитывая, что Samsung Heavy Industries уже является одним из крупнейших мировых производителей морских судов, завоевание космоса действительно выглядит как следующий рубеж.