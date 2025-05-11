10 мая 2025 года ракета Falcon 9 компании SpaceX отметила свой юбилейный, 250-й старт. Запуск произошел на площадке SLC-40, расположенной на мысе Канаверал, штат Флорида, в 2:28 по местному времени. Ракета успешно доставила на заданную орбиту 28 спутников Starlink v2 Mini.

Данный запуск выделяется не только круглым числом, но и рекордным применением обтекателя, который уже совершил 30 полетов.

Начиная с первого пуска Falcon 9 в июне 2010 года, стартовая площадка SLC-40 заслуженно считается лидером по общему числу запусков среди всех подобных объектов в мире. Она специально адаптирована для нужд SpaceX, что позволяет оперативно подготавливать ракеты к новым стартам и обеспечивает возможность возвращения первых ступеней на морские платформы или наземные зоны, тем самым сокращая интервалы между пусками.

Первоначально возведенная в 1960-х для запусков ракет семейства Titan, впоследствии она была модернизирована под Falcon 9, играя ключевую роль в реализации проектов Starlink, а также в доставке грузов и пилотируемых миссиях. Благодаря автоматизации и эффективной логистике, SLC-40 способна поддерживать высокий темп работы, осуществляя запуски с перерывом всего в несколько дней.

Удачное расположение на мысе Канаверал дает возможность выводить спутники на разнообразные орбиты, в особенности на низкие и геостационарные, с наименьшими затратами энергии.