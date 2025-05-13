Возвращение на Луну спустя полвека и предстоящие миссии на Марс требуют не только новых ракет и кораблей, но и… переосмысления колёс. Потому что на расстоянии в сотни миллионов километров проколотое колесо — это уже не мелочь, а потенциально фатальная проблема.
Никаких проколов: задачи инженеров
«Прокол — это то, что мы не можем себе позволить», — говорит Флоран Менего, генеральный директор французской Michelin. Его компания разрабатывает новые типы безвоздушных колёс для использования в экстремальных условиях Луны и Марса.
Опыт миссии NASA с марсоходом Curiosity показал, насколько агрессивна инопланетная среда: уже через год после посадки алюминиевые колёса были покрыты трещинами и разрывами. Это стало сигналом для инженеров: нужны решения, которые выдержат не просто месяцы, а десятилетия эксплуатации.
Цель: 10 000 км по Луне
В рамках американской программы Artemis, которая планирует возвращение астронавтов на Луну, начиная с Artemis V в 2030 году, предполагается использование нового лунохода. Он должен будет проехать до 10 000 километров за 10 лет — это в 250 раз больше, чем прошли экипажи «Аполлона».
Проблемы: мороз, пыль и перегрузки
- Температуры на полюсах Луны опускаются ниже -230°C, приближаясь к абсолютному нулю — при таких условиях материалы перестают деформироваться, а значит, теряют способность «работать» как колесо.
- Поверхность усыпана острыми камнями и пылью, а новые луноходы будут тяжелее и сложнеепредыдущих, с модулями жизнеобеспечения и научным оборудованием.
- На Марсе всё ещё сложнее — там гравитация почти в два раза выше, чем на Луне.
«Если колесо не может вернуться в исходную форму, теряется эффективность, увеличивается энергопотребление, и миссия под угрозой», — объясняет доктор Санто Падула из NASA.
Какие материалы используют?
- Michelin делает ставку на высокопрочные пластики, способные выдерживать деформации и восстанавливаться без износа.
- Bridgestone использует биомиметический подход — вдохновлённый мягкими подушками на ногах верблюдов, которые не проваливаются в песок. Прототип шины — это гибкие металлические спицы и фетровое покрытие.
- ESA и The Smart Tire Company тестируют материалы нового поколения: нитинол — сплав никеля и титана, обладающий «памятью формы». Он работает как металл, но ведёт себя как резина: гнётся и возвращается обратно, не теряя структуры.
«Это одно из самых удивительных свойств, которые вы когда-либо увидите», — говорит CEO Smart Tire Company Эрл Патрик Коул.
Где тестируют космические шины?
- Michelin обкатывает прототипы на вулканическом пепле в районе Клермон-Феррана, где поверхность напоминает лунную.
- Bridgestone использует песчаные дюны Тоттори в Японии.
- NASA собирает предложения от разных консорциумов, включая Michelin, Bridgestone и Venturi Astrolab, в мае на тестах в центре Джона Гленна.
Идеи для Земли
Инженеры уже думают о коммерческом применении технологий. В 2024 году Smart Tire Company выпустит велосипедные шины из нитинола — они не прокалываются, не изнашиваются и стоят около $150. Следом — мотоциклетные шины для бездорожья.
Но мечта у Коул остаётся прежней:
«Я хочу однажды сказать своим детям: посмотрите на Луну — там ездят шины, которые делал ваш отец».