Amazon выходит на рынок спутникового интернета: компания начала развертывание группировки Project Kuiper, призванной составить конкуренцию Starlink от SpaceX. Запуск первых 27 спутников состоялся с помощью ракеты Atlas V с космодрома на мысе Канаверал.

Начало новой космической гонки: Amazon против SpaceX

Проект Kuiper — это часть амбициозной стратегии Amazon по выходу на рынок высокоскоростного спутникового интернета. Компания Джеффа Безоса, начавшая как онлайн-книжный магазин, сегодня — глобальный гигант в электронной коммерции, разработке устройств (например, Echo), стриминге (владелец франшизы «Джеймс Бонд») и облачных вычислениях (Amazon Web Services).

Теперь к этим направлениям добавляется ещё одно — космос. И хотя Starlink от Илона Маска уже насчитывает тысячи спутников и обслуживает миллионы пользователей по всему миру, Amazon не собирается оставаться в стороне. В ближайшие годы компания планирует вывести на орбиту более 3236 спутников, создавая полноценную конкуренцию.

Как прошёл запуск и что было на борту

Первая попытка запуска в апреле была отложена из-за погодных условий, но теперь миссия успешно состоялась. В рамках запуска ракета Atlas V от United Launch Alliance вывела на низкую орбиту (около 280 миль) 27 спутников Kuiper, которые впоследствии поднимутся до рабочей высоты 393 мили.

Это не первые спутники проекта: в октябре 2023 года Amazon уже отправляла два прототипа для тестирования технологий. После завершения миссии они были сведены с орбиты и сожжены в атмосфере. С тех пор компания обновила все ключевые системы спутников.

Как будет работать Kuiper и чем отличается от Starlink

Цель Kuiper — обеспечить высокоскоростной интернет практически в любой точке планеты. Первые услуги Amazon планирует предоставить в конце 2025 года, как только будет выведено 578 спутников — это минимально необходимое количество для запуска сервиса в ограниченном географическом охвате.

Проект Kuiper рассчитан не только на частных пользователей, но и на корпоративный сектор. Благодаря интеграции с Amazon Web Services, система будет особенно интересна для компаний, работающих с большими объёмами данных, в том числе в области спутниковой съёмки, прогнозирования погоды, энергетики и управления удалённой инфраструктурой (например, морскими буровыми платформами или ветряными электростанциями).

Сигнал от спутников будет передаваться через наземные станции, соединённые с облачной инфраструктурой AWS, что обеспечит быструю обработку и передачу данных.

Что нужно для запуска такой системы

Для реализации проекта Amazon предстоит не только вывести на орбиту тысячи спутников, но и создать сотни наземных станций по всему миру. Также важен стабильный график запусков — без достаточного количества доступных ракет проект может затормозиться.

Согласно лицензии FCC, Amazon обязана вывести на орбиту как минимум половину спутников (около 1600) к 30 июля 2026 года. Если компания покажет реальный прогресс, возможна отсрочка.

Перспективы Kuiper: зачем Amazon всё это нужно

Спрос на стабильный интернет за пределами крупных городов — глобальная проблема. По словам представителей Amazon, одна из задач проекта — обеспечить связью сельские и труднодоступные районы, где традиционная инфраструктура невозможна.

Но стратегически Kuiper — это ещё и укрепление экосистемы Amazon. Объединение облака, связи и ИИ-вычислений создаёт мощную платформу, которой в будущем смогут пользоваться как частные пользователи, так и крупные компании и правительства.