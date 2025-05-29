Пользователи X больше не могут отправлять зашифрованные личные сообщения. Компания сообщила, что «приостанавливает» работу функции, чтобы провести доработки. Ранее возможность шифрования сообщений была доступна только для переписок между верифицированными пользователями, которые были взаимными подписчиками или ранее принимали сообщения друг от друга.

Зашифрованные сообщения в X больше недоступны

Как указано в обновлении X, пользователи всё ещё могут просматривать ранее отправленные зашифрованные сообщения, но новые отправить нельзя. Функция зашифрованных сообщений была отмечена в справочном центре платформы как «ранний доступ».

Ранее функция имела ряд ограничений: она не поддерживала групповые чаты, медиафайлы и не шифровала метаданные.

Возможная связь с проектом XChat

X не уточнила, когда функция вернется, и есть ли ее отключение связано с проектом XChat — новым мессенджером компании, который, по слухам, получит поддержку зашифрованных сообщений и дополнительные функции безопасности, включая чаты с PIN-кодом.

Сотрудники X неоднократно намекали на разработку XChat, однако официальной информации о проекте нет. Недавно пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса после крупного сбоя, вызванного, как предполагается, пожаром на одном из дата-центров компании в Орегоне. Некоторые проблемы в работе платформы остаются нерешенными, согласно информации на странице разработчиков X.