Компания X (ранее Twitter) под руководством Илона Маска начинает эксперимент с системой Community Notes — краудсорсинговым инструментом проверки фактов. Теперь платформа будет использовать этот механизм для выявления публикаций, которые нравятся пользователям с разными взглядами.

Как это работает?

В четверг официальный аккаунт Community Notes X анонсировал пилотный тест, в рамках которого избранные участники смогут оценивать посты, отвечая на вопросы о том, почему контент им нравится или не нравится.

Этот подход напоминает принцип работы проверки фактов в Community Notes. Вместо простого лайкания или дизлайка (что может искажаться из-за группового влияния) система использует «алгоритм наведения мостов». Его суть — в поиске консенсуса среди людей, которые обычно придерживаются противоположных взглядов.

Если пользователи с разными позициями соглашаются, что публикация ценна, алгоритм может выделить ее как качественный контент.





Почему это важно?

Ранее Community Notes критиковали за медленную реакцию на дезинформацию, но сама идея оказалась настолько удачной, что Meta* (владелец Facebook* и Instagram*) взяла ее на вооружение для своей системы проверки фактов.

Теперь X хочет выяснить, можно ли с помощью Community Notes находить не только достоверные, но и наиболее интересные посты.





Как проходит тестирование?

С сегодняшнего дня часть участников Community Notes начнет видеть новые подсказки при оценке популярных публикаций. Пользователи смогут оставлять отзывы, а алгоритм будет анализировать, насколько пост resonates среди людей с разными взглядами.

В своем сообщении команда X пояснила:

«Люди часто ощущают, что мир разделен, но Community Notes демонстрируют, что даже по спорным темам можно находить общее. Этот эксперимент призван выявить идеи и мнения, которые объединяют разные точки зрения. Мы начинаем с небольшого теста и будем развивать функционал на основе обратной связи».

Компания подчеркивает, что, как и в случае с проверкой фактов, новая функция будет дорабатываться постепенно с участием сообщества.

Что дальше?

Если эксперимент окажется успешным, X может внедрить новый алгоритм для рекомендаций постов, делая ленту более разнообразной и содержательной.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.