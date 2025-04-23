WhatsApp начала глобальный запуск новой функции Advanced Chat Privacy, которая усиливает конфиденциальность общения, блокируя возможность делиться содержимым чата за пределами приложения. Этот инструмент работает как в обычных, так и в групповых чатах и активируется вручную пользователем.

После включения Advanced Chat Privacy участники чата не смогут экспортировать переписку, а также автоматически загружать медиафайлы на смартфон. Интеграция с AI-ассистентами также будет заблокирована. Таким образом, всё, что обсуждается в WhatsApp, остаётся в WhatsApp.

При этом пока неясно, будет ли функция препятствовать созданию скриншотов. Представители Meta* пока не дали официального ответа на этот вопрос.

По словам компании, новая функция особенно актуальна для чатов, где участники не знают друг друга лично, но обсуждают чувствительные темы. В качестве примеров приведены группы поддержки по вопросам здоровья и обсуждения, связанные с общественными инициативами.

Компания заявила, что текущая версия инструмента — только начало. В будущем WhatsApp планирует добавить дополнительные уровни защиты. Распространение функции уже началось, однако может занять несколько недель или даже месяцев, прежде чем она станет доступна всем пользователям по всему миру.

WhatsApp и ранее выделялся своим подходом к конфиденциальности — например, через сквозное шифрование, исчезающие сообщения и аутентификацию устройства для доступа к чатам. Advanced Chat Privacy станет очередным шагом в сторону более безопасного общения.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.