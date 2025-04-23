WhatsApp запускает функцию Advanced Chat Privacy для защиты содержимого чатов (whatsapp updates)
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WhatsApp начала глобальный запуск новой функции Advanced Chat Privacy, которая усиливает конфиденциальность общения, блокируя возможность делиться содержимым чата за пределами приложения. Этот инструмент работает как в обычных, так и в групповых чатах и активируется вручную пользователем.

После включения Advanced Chat Privacy участники чата не смогут экспортировать переписку, а также автоматически загружать медиафайлы на смартфон. Интеграция с AI-ассистентами также будет заблокирована. Таким образом, всё, что обсуждается в WhatsApp, остаётся в WhatsApp.

При этом пока неясно, будет ли функция препятствовать созданию скриншотов. Представители Meta* пока не дали официального ответа на этот вопрос.

WhatsApp запускает функцию Advanced Chat Privacy для защиты содержимого чатов (85d75490 1fa2 11f0 ab99 e207849bd51d)

По словам компании, новая функция особенно актуальна для чатов, где участники не знают друг друга лично, но обсуждают чувствительные темы. В качестве примеров приведены группы поддержки по вопросам здоровья и обсуждения, связанные с общественными инициативами.

Компания заявила, что текущая версия инструмента — только начало. В будущем WhatsApp планирует добавить дополнительные уровни защиты. Распространение функции уже началось, однако может занять несколько недель или даже месяцев, прежде чем она станет доступна всем пользователям по всему миру.

WhatsApp и ранее выделялся своим подходом к конфиденциальности — например, через сквозное шифрование, исчезающие сообщения и аутентификацию устройства для доступа к чатам. Advanced Chat Privacy станет очередным шагом в сторону более безопасного общения.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.

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