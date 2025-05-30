Новая функция DMs от X, XChat, начала распространяться среди бета-тестеров. Некоторые пользователи X, которые оформляют подписку на платформу, сообщили, что получили доступ к XChat.

Ожидается, что XChat станет более надежной версией существующей функции DMs (личных сообщений), которая была реализована в X до приобретения платформы Илоном Маском.

Некоторые предполагаемые функции XChat включают групповые сообщения, сквозное шифрование, режим удаления сообщений, возможность помечать сообщения как непрочитанные и общий доступ к файлам. Также сообщения защищены 4-значным паролем.

Обновление: XChat будет поддерживать более продвинутые групповые чаты и режим исчезновения сообщений!

— Нима Овджи (@nima_owji) 18 апреля 2025 г.

В четверг компания X объявила о приостановке работы над своей функцией зашифрованного обмена сообщениями. Это может быть связано с предстоящим запуском XChat, поскольку новая система сделает существующий интерфейс DMs устаревшим. Уже два года платные подписчики на X имеют доступ к ограниченной версии зашифрованных сообщений.

За годы после покупки Twitter Илон Маск неоднократно говорил о своих планах создать сервис обмена сообщениями, похожий на Signal, встроенный в X. Если XChat действительно готовится к публичному запуску, это может свидетельствовать о том, что Маск движется к реализации этой амбиции.