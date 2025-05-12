В феврале 2024 года в Условиях использования SoundCloud был добавлен пункт, который позволял использовать контент пользователей для обучения ИИ. Это изменение было сделано без уведомления пользователей, что вызвало возмущение.

Специалист по технической этике Эд Ньютон-Рекс заметил это изменение и сообщил о нем через TechCrunch. В обновленных условиях говорилось, что, используя платформу, пользователи соглашаются на возможность использования их контента для разработки технологий ИИ.

В ответ на критику представитель SoundCloud пояснил, что обновление было направлено на уточнение взаимодействия контента с технологиями ИИ на платформе и подчеркнул, что компания никогда не использовала работы артистов для обучения ИИ. SoundCloud также добавил тег «без ИИ» для артистов, чтобы запретить несанкционированное использование их контента.

Компания отметила, что ИИ может использоваться для рекомендаций музыки, создания плейлистов и обнаружения мошенничества. SoundCloud заверил пользователей, что все будущие инструменты ИИ будут разрабатываться с учетом интересов артистов и направлены на улучшение поиска и защиту прав.

Тем не менее, всего несколько месяцев назад SoundCloud представил набор инструментов ИИ для создания музыки, включая возможности для создания ремиксов и новых треков.