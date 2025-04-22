На фоне хаотичных изменений в X (бывшем Twitter) альтернативная платформа Bluesky внедряет новую систему верификации, которая возвращает пользователям знакомую по старым временам синюю галочку — но без возможности купить её за деньги.

Теперь у пользователей Bluesky появилось два пути подтверждения подлинности аккаунта. С 21 апреля платформа начала показывать синие значки верификации рядом с именами — в точности как в Twitter до покупки Илоном Маском.

В официальном блоге Bluesky говорится, что команда будет самостоятельно подтверждать подлинность известных и авторитетных аккаунтов, вручную добавляя им значок — плавную синюю галочку в форме круга. Кто именно попадёт в этот список, пока не раскрывается. Однако известно, что уже более 270 тысяч пользователей установили собственные домены в качестве имён, что ранее считалось единственным способом верификации.

Платформа пока не принимает заявки от пользователей — опция подать запрос на верификацию будет доступна позже, после полного развертывания новой системы.

Доверенные организации смогут подтверждать других

Особенностью новой схемы верификации станет возможность доверенным организациям присваивать галочки другим пользователям. Например, если газета The New York Times подтверждена как надёжная структура, она сможет верифицировать своих журналистов — и рядом с их именем появится синяя галочка.

Чтобы обеспечить прозрачность, можно будет нажать на значок и увидеть, кто именно выдал верификацию. При этом верификации от доверенных компаний будут выделяться визуально: в отличие от круглых галочек, они получат фигуру с волнистыми краями.

Новая система уже начала работать — значки верификации постепенно появляются в приложении Bluesky. А для тех, кто предпочитает минимализм или не хочет участвовать в этой системе, в настройках можно отключить отображение значков: Settings > Moderation > Verification Settings > Hide verification badges.