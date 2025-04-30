Социальная сеть X (бывший Twitter) продолжает развивать видеоформат: теперь избранные создатели контента могут загружать ролики в разрешении 4K. Нововведение направлено на увеличение вовлечённости пользователей и конкуренцию с YouTube и Vimeo.

Согласно официальному посту инженерной команды X, возможность загрузки видео в 4K скоро станет доступна всем премиум-подписчикам. На данный момент платные пользователи могут загружать видео в 1080p, размером до 8 ГБ и длительностью до трёх часов. Однако с появлением поддержки 4K эти лимиты могут быть пересмотрены.

После покупки платформы Илон Маск активно продвигает формат видео как одно из ключевых направлений. Лимиты для загрузки видео постепенно увеличиваются, а акцент на эксклюзивный видеоконтент становится всё более заметным.

Ранее в этом году X также представила отдельную ленту вертикальных видео и добавила быстрый доступ к ней на главной странице мобильных приложений. Это решение может быть связано с неопределённой ситуацией вокруг возможного бана TikTok в США — X старается занять освободившуюся нишу на рынке коротких видеоформатов.