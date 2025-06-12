NASA закрывает часть аккаунтов в соцсетях, включая твиттер марсохода Curiosity

Агентство NASA объявило о начале проекта по консолидации своих аккаунтов в социальных сетях, в рамках которого будет закрыт официальный аккаунт марсохода Curiosity в X (бывший Twitter).

Уход Curiosity связан с сокращением числа аккаунтов

Решение затронет десятки учётных записей, управляемых дирекцией научных миссий NASA, включая @MarsCuriosity и @NASAPersevere — аккаунты, посвящённые марсоходам Curiosity и Perseverance. Теперь публикации о миссиях на Марсе будут размещаться через объединённый аккаунт @NASAMars.

В рамках проекта NASA архивирует или объединяет 29 аккаунтов. Некоторые из них будут переименованы, чтобы соответствовать новой стратегической структуре агентства и более точно отражать привязку к ключевым инициативам.

Как объясняет NASA, целью реструктуризации является «повышение доступности информации о нашей работе для широкой аудитории и устранение избыточности и путаницы». В настоящее время у агентства более 400 аккаунтов на 15 различных платформах.

Упрощение ведения аккаунтов может повлиять на восприятие миссий

Хотя упрощение системы коммуникации с учётом её масштабов выглядит логичным, закрытие узкоспециализированных аккаунтов может повлиять на узнаваемость и эмоциональную связь аудитории с отдельными миссиями. Например, аккаунт @MarsCuriosity стал одним из символов популяризации марсианских исследований, а «голос» Curiosity помогал формировать образ миссии как личного и вдохновляющего приключения.

NASA сталкивается с риском бюджетных сокращений

Консолидация аккаунтов происходит на фоне возможного значительного урезания бюджета NASA. Согласно проекту бюджета администрации Трампа на 2026 год, агентство может лишиться около $6 миллиардов финансирования. Как сообщает The Washington Post, это может привести к отмене ряда научных миссий, включая запуск зонда к Венере, сбор образцов с астероидов и совместное с Европейским космическим агентством исследование гравитационных волн.