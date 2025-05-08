Google начала внедрять функцию персонализации групповых чатов в приложении Messages для Android, позволяя пользователям устанавливать собственные иконки.

До этого в качестве иконки группового чата отображались до четырёх круглых аватаров участников, что не всегда удобно — особенно если в разных чатах участвуют одни и те же контакты. Название группы было единственным надёжным способом отличить чаты друг от друга.

Теперь у некоторых пользователей появилась возможность загрузить собственную иконку для группы. Чтобы это сделать, нужно открыть нужный групповой чат и нажать на верхнюю панель, чтобы перейти к странице с деталями группы. Если функция уже активна, справа от текущего изображения появится значок карандаша.

Согласно одному из первых отзывов, установить GIF-файл в качестве иконки нельзя, и после замены изображения нельзя вернуться к прежнему стандартному виду.

Пока что функция доступна не всем — даже на устройствах с установленной бета-версией Messages она может отсутствовать. Однако когда настройка станет общедоступной, она точно сделает использование групповых чатов более удобным.