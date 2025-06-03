ZTE без лишнего шума добавила в свой ассортимент новую бюджетную модель из серии Blade — смартфон Blade A76. Устройство появилось на официальном сайте бренда в Болгарии, где раскрыты ключевые характеристики новинки.

Смартфон оснащён 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. За производительность отвечает неназванный 5G-чипсет в паре с 6 ГБ оперативной памяти, что делает A76 одним из немногих 5G-устройств в бюджетном сегменте. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

На задней панели расположен круглый модуль камеры, включающий основной сенсор на 50 МП, дополнительный вспомогательный объектив и светодиодную вспышку. Толщина корпуса составляет 8.2 мм, а защита от пыли и брызг подтверждена сертификатом IP54.

На данный момент ZTE показала смартфон в двух цветах — чёрном и синем. Остальные подробности, включая модель процессора, характеристики фронтальной камеры и цену, пока не раскрыты. Ожидается, что в ближайшее время компания проведёт полноценную презентацию Blade A76 и сообщит об его доступности на других рынках.