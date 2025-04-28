Apple, несмотря на усилия по переносу производства в Индию, скорее всего, будет собирать модели юбилейного iPhone в Китае. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в своём свежем отчёте.

Что известно о юбилейных моделях iPhone

В 2027 году Apple планирует масштабное обновление линейки iPhone, приуроченное к 20-летию выхода первого устройства. Ранее Гурман сообщал, что компания готовит сразу два новшества: складной iPhone с горизонтальным механизмом складывания и новый iPhone Pro с «смелым» дизайном, предполагающим широкое использование стекла.

По информации источника, конструкции новых устройств будут «чрезвычайно сложными» и потребуют применения новых компонентов и производственных технологий. Эти задачи лучше всего способны решить существующие производственные площадки Apple в Китае, обладающие необходимым опытом и инфраструктурой.

Почему не Индия

Новость о сохранении сборки юбилейного iPhone в Китае появилась на фоне усилий Apple по диверсификации производства. Ранее стало известно, что компания планирует перенести сборку всех iPhone для рынка США в Индию к концу 2026 года. Этот шаг связан с ростом торговой напряжённости между США и Китаем и введением новых тарифов администрацией Дональда Трампа.

Тем не менее, как отмечает Гурман, Apple ранее никогда не запускала новые модели с кардинальными изменениями в дизайне за пределами Китая, и в ближайшее время эта практика вряд ли изменится.

Что известно о складном iPhone и других новинках

По предварительным данным, складной iPhone получит конструкцию в формате «книги» и будет открываться горизонтально, напоминая по размерам внутреннего дисплея iPad mini. Ожидается, что цена новинки превысит $2000.

Подробностей о юбилейной модели iPhone пока меньше. Однако, согласно слухам, устройство может получить полностью безрамочный экран и систему фронтальной камеры, встроенной под дисплей.