Xiaomi готовится к выпуску нового складного смартфона Mix Flip 2, который, по информации Digital Chat Station, дебютирует в июне. Новинка будет представлена вместе с другими устройствами бренда, включая Redmi K80 Extreme Edition и компактный игровой планшет Redmi. При этом презентация Mix Flip 2 состоится отдельно от мероприятий, посвящённых линейке Redmi.

Xiaomi Mix Flip 2 станет единственной складной моделью компании в 2025 году. По последним данным, запуск Mix Fold 4 не планируется. Смартфон будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Устройство получит гибкий OLED-дисплей диагональю 6,85 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Толщина корпуса в разложенном состоянии составит 7,6 мм, а вес — около 190 граммов. Mix Flip 2 станет тоньше и легче своего предшественника. Ожидается, что смартфон выйдет в комплекте с современными аксессуарами, чтобы подчеркнуть его статус стильного устройства.

Смартфон уже прошёл сертификацию 3C в Китае, что подтверждает его готовность к запуску. Mix Flip 2 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Камера устройства будет представлена двумя 50-мегапиксельными модулями: основным сенсором с поддержкой оптической стабилизации (OIS) и ультраширокоугольным объективом. Дополнительные характеристики включают ИК-порт, модуль NFC, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, а также защиту корпуса по стандарту IPX8.

Ожидается, что мировой запуск Xiaomi Mix Flip 2 состоится в июле, вскоре после китайской премьеры. Точные цены для международного рынка будут объявлены позднее. Между тем, модель Redmi K80 Ultra, по информации инсайдеров, останется эксклюзивом для китайского рынка. В третьем квартале 2025 года эта модель может появиться в глобальной версии под названием Xiaomi 15T Pro.