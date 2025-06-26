Xiaomi начала свою крупную презентацию с анонса MIX Flip 2. Никаких сюрпризов здесь не произошло: благодаря множеству предварительных тизеров мы уже знали, как будет выглядеть новый складной смартфон и на что он способен.

Устройство доступно в четырёх цветах — золотистом (Lattice Gold), белом (Shell White), фиолетовом (Nebula Purple) и зелёном (Plum Green) — и трёх конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Смартфон получил инновационную шарнирную конструкцию с тройным соединением и четырьмя плавающими пластинами, обеспечивающую более плотное закрытие корпуса и минимальную складку на экране.

Внешне MIX Flip 2 напоминает своего предшественника, но почти во всём стал лучше. Вспомогательный (внешний) экран теперь немного увеличен — на 0,1 дюйма — и ближе подведён к краям корпуса. Основной (внутренний) экран остался прежнего размера — 6,86 дюйма.





Обе панели поддерживают широкий цветовой охват P3, частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость до 3 200 нит. Частота опроса сенсора у внешнего дисплея достигает 120 Гц, у внутреннего — до 300 Гц.

Внутри установлен чипсет Snapdragon 8 Elite с двойной паровой камерой охлаждения. Вместо батареи на 4 780 мА·ч, как у предыдущей модели, MIX Flip 2 получил аккумулятор Xiaomi GSR ёмкостью 5 165 мА·ч. Он поддерживает быструю зарядку: 67 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии.





Камеры также обновились. Вместо конфигурации 1x + 2x теперь используется основной объектив 23 мм f/1.7 с сенсором OV50E на 50 Мп (1/1.55 дюйма), а также ультраширокоугольный объектив 14 мм f/2.2 — тоже на 50 Мп, с автофокусом и возможностью макросъёмки с расстояния 5 см.

Фронтальная камера — 32 Мп, поддерживает видеосъёмку в 4K.





В комплект поставки входят кабель USB, чехол из двух частей и зарядное устройство мощностью 67 Вт. Стоимость MIX Flip 2 составляет: