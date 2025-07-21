Серия Xiaomi Redmi Turbo известна своей высокой производительностью при ограниченном бюджете, и, согласно ранним инсайдерским слухам, Redmi Turbo 5 готов продолжить эту традицию. Согласно информации, телефон будет основан на неанонсированном чипсете MediaTek Dimensity 8500 Ultra. В настоящее время мы ничего не знаем об этом чипе, но можем предположить, что, как и Dimensity 8400, он будет представлять собой мощный процессор верхнего и среднего уровня, который, возможно, также будет способствовать развитию подхода к процессорам с большим ядром.

Что касается других предполагаемых характеристик Redmi Turbo 5, источник намекает на 6,6-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5 Кб и аккумулятор емкостью около 7500 мАч. Судя по всему, помимо большой батареи, телефон будет отличаться “тонким и легким дизайном”, в комплекте с металлической рамой и прямоугольными углами.

Наконец, согласно источнику, Redmi Turbo 5 также может быть переименован в Poco X8 Pro.