Компания Xiaomi опубликовала официальные тизеры, раскрывающие ключевые особенности нового смартфона Civi 5 Pro. Устройство получит флагманский чип Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч и тонкий корпус толщиной всего 7,45 мм. Анонс подтверждает слухи, которые ранее появлялись в сети: смартфон сочетает высокую производительность с тонким и лёгким дизайном. Ожидается, что Xiaomi представит Civi 5 Pro уже в конце мая.

Xiaomi Civi 5 Pro получит топовый чип и рекордную батарею

Официальные постеры, опубликованные Xiaomi в Weibo, подтверждают, что Civi 5 Pro будет работать на Snapdragon 8s Gen 4. Этот процессор отличается улучшенной производительностью CPU, графики и ИИ-обработки. Несмотря на мощную начинку, смартфон получит аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Для охлаждения компонентов Xiaomi предусмотрела инженерную систему отвода тепла, что особенно актуально при высоких нагрузках.

Тонкий корпус и изогнутый OLED-дисплей

Одной из главных особенностей Civi 5 Pro станет его тонкий корпус — всего 7,45 мм, что делает устройство одним из самых тонких смартфонов с аккумулятором на 6000 мА·ч. Смартфон получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с микрозагибами по краям и ультратонкими рамками. Такой экран сочетает визуальную легкость с современным форматом отображения. По традиции линейки Civi, модель выйдет в нескольких цветах: пурпурном, розовом, белом и чёрном. Особое внимание уделено дизайну — серия Civi известна утончённым внешним видом, и Pro-версия продолжает эту линию.

Когда ждать анонс

Xiaomi пока не объявила точную дату презентации Civi 5 Pro, но по данным китайских источников, анонс может состояться уже 22 мая. Официальная информация ожидается в ближайшие дни. Itzine будет следить за развитием событий и публиковать все подробности по мере появления.