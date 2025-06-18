Xiaomi официально подтвердила, что релиз складного смартфона Mix Flip 2 состоится в июне. Устройство станет прямым конкурентом ожидаемого Galaxy Z Flip 7 от Samsung, опережая его по срокам выхода на рынок.

По предварительным данным, Xiaomi Mix Flip 2 поступит в продажу в Китае уже в этом месяце. Точная дата презентации пока не объявлена, однако компания выпустила тизер, подтверждающий июньский анонс. Глобальный релиз ожидается позднее, предположительно уже после дебюта Galaxy Z Flip 7, намеченного на июль.

Характеристики Mix Flip 2: на уровне флагманов

Смартфон Mix Flip 2 построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite — той же платформы, которая ляжет в основу Galaxy Z Flip 7. Оба устройства оснащены внутренним дисплеем диагональю 6,85 дюйма, но панель Xiaomi имеет разрешение 1,5K и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Главное преимущество Mix Flip 2 — аккумулятор. По слухам, смартфон получит батарею ёмкостью 5100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной — 50 Вт. Для сравнения, Galaxy Z Flip 7, как ожидается, оснастят аккумулятором на 4200 мА·ч с зарядкой 25 Вт по кабелю и 15 Вт по воздуху.

Камера и защита от воды

Mix Flip 2 укомплектуют двойной камерой с двумя датчиками по 50 мегапикселей — основным и ультраширокоугольным. Также сообщается, что устройство получит степень защиты IPX8, подтверждающую водонепроницаемость корпуса.

Xiaomi пока не раскрыла все подробности, однако ожидается, что в ближайшие недели компания начнёт публиковать ключевые особенности смартфона. Несмотря на ограниченность стартового релиза китайским рынком, Mix Flip 2 может существенно повлиять на расклад сил в сегменте складных устройств во второй половине 2025 года.