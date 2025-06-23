Китайская компания Xiaomi объявила о запуске смартфона Mix Flip 2 в июне 2025 года. Устройство станет прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 7, презентация которого запланирована на 9 июля.

Новый складной смартфон Xiaomi поступит в продажу за несколько дней до официального анонса флагмана Samsung. Mix Flip 2 станет преемником модели Mix Flip, которую китайский производитель представил в июле 2024 года.

Технические характеристики конкурентов

По данным инсайдеров, Xiaomi Mix Flip 2 получит 6,85-дюймовый складной дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащается двойной камерой: основной модуль на 50 Мп с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольной камерой на 50 Мп.

Аккумулятор Mix Flip 2 ёмкостью 5100 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную на 50 Вт. Смартфон получит защиту от воды по стандарту IPX8.





Сравнение с Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 ожидается с 6,85-дюймовым складным AMOLED-дисплеем разрешения FHD+ и частотой 120 Гц внутри, а также 4-дюймовым внешним экраном. Устройство также будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite.

Камерная система Galaxy Z Flip 7 включает основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольную камеру на 12 Мп. Батарея ёмкостью 4200 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводную. Защита соответствует стандарту IP48.





Каждый из смартфонов имеет свои преимущества. Samsung также планирует представить бюджетную версию Galaxy Z Flip 7 FE на том же мероприятии.