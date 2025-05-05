Xiaomi улучшает опыт фотосъемки на устройствах с поддержкой Leica, представляя новое обновление, которое добавляет аутентичные звуки затвора для миллионов пользователей. Команда по фотографии Xiaomi объявила о запуске уникальных звуков затвора Leica для всех устройств-партнеров Leica в рамках предстоящего обновления. Это нововведение следует за успешным внедрением этих звуков на Xiaomi 15 Ultra в начале года, который получил высокую оценку за внимание к деталям и увлекательный опыт работы с камерой.
Менеджер по продуктам в команде Xiaomi, Бао, поделился мыслями о вдохновении и потребностях пользователей, которые стоят за каждым щелчком затвора. Обновление является частью усилий Xiaomi по созданию первоклассного опыта фотосъемки, сочетая передовые технологии с классическими приемами, которые ценят любители фотографии.
Теперь доступны культовые звуки Leica
Новый пакет звуковых эффектов включает четыре варианта, каждый из которых основан на исторических камерах Leica:
- Механический: адаптированный из Leica M6, этот звук (используемый 18,8% фотографов) имитирует настоящий звук затвора классической дальномерной камеры. При выдержках более 0,4 секунды вы услышите эмулированный механический шум двигателя, что создает ретро-ощущение.
- Классический: основан на характерном щелчке Leica M9 (предпочитаемом 16% пользователей), этот звук имеет короткую фиксированную длительность имитации механической обработки.
- По умолчанию: эмулирует легендарный щелчок затвора Leica M3, который предпочитают 15% фотографов на устройствах Xiaomi.
- Современный: имитирует звук затвора Leica M10, который выбрали 14% пользователей за его сбалансированную звуковую подпись.
График развертывания
Обновление будет доступно в два этапа для широкого спектра совместимых устройств Xiaomi:
- Первая партия (с середины мая по середину июня 2025 г.):
- Xiaomi 15 Series
- Xiaomi 14 Series
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi K80 Series
- Линейка Redmi K70
- Redmi Note 14 Series
- Redmi Turbo 4
- Вторая партия (с середины июня по конец июля 2025 г.):
- Xiaomi 13 Series
- Xiaomi 12S Series
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K60 Series
- Redmi Note 13 Series
- Redmi Turbo 3
Эта функция является одной из новых минималистичных возможностей камеры, представленных с выходом Xiaomi 15 Ultra в начале года. Минималистичный интерфейс камеры сосредоточен на предоставлении основных функций фотосъемки в лаконичном формате.
Пользователи могут получить это и другие обновления HyperOS, загрузив приложение HyperOSUpdates.com или установив приложение MemeOS Enhancer из Play Store. Приложение MemeOS также предлагает дополнительные преимущества, такие как доступ к скрытым функциям на устройствах Xiaomi, обновление системных приложений и проверка пакетов обновлений прямо на экране.