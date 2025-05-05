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Xiaomi улучшает опыт фотосъемки на устройствах с поддержкой Leica, представляя новое обновление, которое добавляет аутентичные звуки затвора для миллионов пользователей. Команда по фотографии Xiaomi объявила о запуске уникальных звуков затвора Leica для всех устройств-партнеров Leica в рамках предстоящего обновления. Это нововведение следует за успешным внедрением этих звуков на Xiaomi 15 Ultra в начале года, который получил высокую оценку за внимание к деталям и увлекательный опыт работы с камерой.

Менеджер по продуктам в команде Xiaomi, Бао, поделился мыслями о вдохновении и потребностях пользователей, которые стоят за каждым щелчком затвора. Обновление является частью усилий Xiaomi по созданию первоклассного опыта фотосъемки, сочетая передовые технологии с классическими приемами, которые ценят любители фотографии.

Теперь доступны культовые звуки Leica
Новый пакет звуковых эффектов включает четыре варианта, каждый из которых основан на исторических камерах Leica:

  1. Механический: адаптированный из Leica M6, этот звук (используемый 18,8% фотографов) имитирует настоящий звук затвора классической дальномерной камеры. При выдержках более 0,4 секунды вы услышите эмулированный механический шум двигателя, что создает ретро-ощущение.
  2. Классический: основан на характерном щелчке Leica M9 (предпочитаемом 16% пользователей), этот звук имеет короткую фиксированную длительность имитации механической обработки.
  3. По умолчанию: эмулирует легендарный щелчок затвора Leica M3, который предпочитают 15% фотографов на устройствах Xiaomi.
  4. Современный: имитирует звук затвора Leica M10, который выбрали 14% пользователей за его сбалансированную звуковую подпись.

График развертывания

Обновление будет доступно в два этапа для широкого спектра совместимых устройств Xiaomi:

  • Первая партия (с середины мая по середину июня 2025 г.):
  • Xiaomi 15 Series
  • Xiaomi 14 Series
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi K80 Series
  • Линейка Redmi K70
  • Redmi Note 14 Series
  • Redmi Turbo 4
  • Вторая партия (с середины июня по конец июля 2025 г.):
  • Xiaomi 13 Series
  • Xiaomi 12S Series
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Redmi K60 Series
  • Redmi Note 13 Series
  • Redmi Turbo 3

Эта функция является одной из новых минималистичных возможностей камеры, представленных с выходом Xiaomi 15 Ultra в начале года. Минималистичный интерфейс камеры сосредоточен на предоставлении основных функций фотосъемки в лаконичном формате.

Пользователи могут получить это и другие обновления HyperOS, загрузив приложение HyperOSUpdates.com или установив приложение MemeOS Enhancer из Play Store. Приложение MemeOS также предлагает дополнительные преимущества, такие как доступ к скрытым функциям на устройствах Xiaomi, обновление системных приложений и проверка пакетов обновлений прямо на экране.

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