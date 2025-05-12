Xiaomi Civi 5 Pro засветился в Geekbench с чипом Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ ОЗУ
Флагманская новинка Xiaomi Civi 5 Pro, ориентированная на мобильную фотографию, появилась в базе данных Geekbench. Смартфон с номером модели 25067PYE3C получил производительный процессор Snapdragon 8s Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Официальный анонс ожидается уже в этом месяце в Китае.
Судя по утечкам, Xiaomi Civi 5 Pro станет третьим устройством на базе Snapdragon 8s Gen 4 на китайском рынке после iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro. В отличие от конкурентов, сделавших ставку на производительность, Xiaomi делает акцент на фотовозможности и стильный дизайн. Цена ожидается на уровне 3 000 юаней (около 415 долларов).
Что показал Geekbench
Устройство набрало 1983 балла в одноядерном и 6874 балла в многоядерном тестах Geekbench 6. Это соответствует флагманскому уровню и подтверждает наличие восьмиядерного процессора с одним ядром на 3,21 ГГц, тремя — на 3,0 ГГц, двумя — на 2,80 ГГц и двумя — на 2,02 ГГц. Также подтвержден графический ускоритель Adreno 825, характерный для Snapdragon 8s Gen 4.
На тестировании использовалась версия с 16 ГБ ОЗУ — это может быть топовая конфигурация устройства. Работает смартфон под управлением Android 15, что делает его одним из первых девайсов с этой ОС на борту.
Ожидаемые характеристики Xiaomi Civi 5 Pro
Ранее инсайдеры уже делились некоторыми характеристиками Civi 5 Pro. Смартфон, вероятно, получит:
- OLED-дисплей с изогнутыми краями и разрешением 1.5K
- Аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч
- Быструю зарядку мощностью 67 Вт
- Улучшенную систему камер для съёмки при слабом освещении
- Основную камеру с 50-Мп телеобъективом
Ожидается, что в Индии модель будет продаваться под названием Xiaomi 15 Civi.