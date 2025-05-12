Флагманская новинка Xiaomi Civi 5 Pro, ориентированная на мобильную фотографию, появилась в базе данных Geekbench. Смартфон с номером модели 25067PYE3C получил производительный процессор Snapdragon 8s Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Официальный анонс ожидается уже в этом месяце в Китае.

Судя по утечкам, Xiaomi Civi 5 Pro станет третьим устройством на базе Snapdragon 8s Gen 4 на китайском рынке после iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro. В отличие от конкурентов, сделавших ставку на производительность, Xiaomi делает акцент на фотовозможности и стильный дизайн. Цена ожидается на уровне 3 000 юаней (около 415 долларов).

Что показал Geekbench

Устройство набрало 1983 балла в одноядерном и 6874 балла в многоядерном тестах Geekbench 6. Это соответствует флагманскому уровню и подтверждает наличие восьмиядерного процессора с одним ядром на 3,21 ГГц, тремя — на 3,0 ГГц, двумя — на 2,80 ГГц и двумя — на 2,02 ГГц. Также подтвержден графический ускоритель Adreno 825, характерный для Snapdragon 8s Gen 4.

На тестировании использовалась версия с 16 ГБ ОЗУ — это может быть топовая конфигурация устройства. Работает смартфон под управлением Android 15, что делает его одним из первых девайсов с этой ОС на борту.

Ожидаемые характеристики Xiaomi Civi 5 Pro

Ранее инсайдеры уже делились некоторыми характеристиками Civi 5 Pro. Смартфон, вероятно, получит:

OLED-дисплей с изогнутыми краями и разрешением 1.5K

Аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч

Быструю зарядку мощностью 67 Вт

Улучшенную систему камер для съёмки при слабом освещении

Основную камеру с 50-Мп телеобъективом

Ожидается, что в Индии модель будет продаваться под названием Xiaomi 15 Civi.