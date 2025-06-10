Глава отдела маркетинга смартфонов Xiaomi Вэй Сики официально анонсировал модель MIX Flip 2 — первый складной смартфон компании в этом году. В недавнем посте на Weibo она сообщила, что президент Лу Вэйбин провел диалог с поклонниками компактных складных устройств, чтобы лучше понять их ожидания. Хотя Xiaomi не планирует выпускать преемника Xiaomi Mix Fold 4 в этом году, ожидается, что раскладушка Mix Flip 2 поступит в продажу уже в конце месяца.

Технические характеристики Xiaomi Mix Flip 2: что известно на данный момент

Согласно последним данным, Xiaomi Mix Flip 2 оснащен внутренним складным OLED-дисплеем диагональю 6,85 дюйма с разрешением около 1500 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на чипсете Snapdragon 8 Elite и комплектуется аккумулятором емкостью 5100 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную — 50 Вт.

Что касается долговечности, смартфон обладает водонепроницаемостью по стандарту IPX8. В сложенном виде его толщина составляет всего 7,6 мм, а вес — около 190 граммов, что делает его тоньше и легче первого поколения MIX Flip.

Особенностью серии MIX Flip всегда был функциональный дисплей на крышке. Xiaomi, судя по всему, сохранит большой 4-дюймовый внешний экран и дополнительно оптимизирует его с помощью HyperOS 2.0. Сообщается, что дизайн внешнего дисплея изменен: появился отдельный раздел для быстрого запуска приложений, а остальная часть экрана остается доступной для отображения дополнительного контента.

Для фотосъемки Mix Flip 2 предполагается использование основной камеры с разрешением 50 мегапикселей с поддержкой OIS и сверхширокоугольного объектива также на 50 мегапикселей. Среди ожидаемых функций — ИК-бластер, NFC и боковой датчик отпечатков пальцев.

В конце этого месяца Xiaomi планирует провести масштабную презентацию, на которой представит не только Mix Flip 2, но и компактный игровой планшет Redmi и флагманский телефон K80 Ultra.