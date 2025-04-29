Серия Xiaomi 16 постепенно обрастает подробностями: согласно утечке от инсайдера Smart Pikachu, новинка может стать первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Elite 2 и при этом получить крупнейшую батарею среди устройств с 6,3-дюймовым экраном. Презентация ожидается в октябре 2025 года.

Дисплей и дизайн

Xiaomi 16 оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с ультратонкими рамками по всему периметру. Смартфон будет иметь плоский экран, а утечка утверждает, что это будет «самый красивый» плоский дисплей среди флагманов. Устройство будет работать под управлением HyperOS 3.0, построенной на базе Android 16.

Батарея и производительность

Главная особенность устройства — аккумулятор. Хотя точная ёмкость пока не раскрыта, Xiaomi 16, по слухам, обойдёт OnePlus 13T, который оснащён батареей на 6 260 мАч при аналогичном размере экрана. Предыдущая утечка намекала на батарею до 7 000 мАч, что стало бы рекордом среди компактных флагманов.

Камеры и другие характеристики

Новинка получит тройную камеру с главным 50-МП модулем, а также перископический телеобъектив, который заменит обычный телевик из Xiaomi 15. Устройство также будет тонким и лёгким, несмотря на столь ёмкую батарею.