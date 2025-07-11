В преддверии официального анонса в базе FCC засветился будущий «доступный флагман» Xiaomi 15T Pro. Устройство с модельным номером 2506BPN68G прошло сертификацию, раскрыв ключевые характеристики, включая конфигурации памяти, поддержку Wi-Fi 7 и операционную систему.

Объёмы памяти: до 1 ТБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ

Согласно документам, Xiaomi 15T Pro будет доступен в трёх вариантах — с 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Все версии получат 12 ГБ оперативной памяти. Это делает модель одним из немногих смартфонов в своём классе с таким объёмом памяти без необходимости переплачивать за топовую линейку.

Устройство также получит поддержку Bluetooth, NFC и Wi-Fi 7. В качестве прошивки заявлена HyperOS 2.0 на базе Android 15, однако коммерческий релиз, вероятно, состоится уже с Android 16.

Технические характеристики и камеры

По слухам, Xiaomi 15T Pro будет построен на базе флагманского чипа MediaTek Dimensity 9400+. Для фронтальной камеры заявлен сенсор Samsung S5KKDS, а основную камеру составят:





50-Мп главный сенсор OmniVision OVX9100,

13-Мп сверхширокоугольный модуль,

50-Мп телеобъектив Samsung JN5.

Основная камера отличается от установленной в Xiaomi 15, а телеобъектив остался прежним. Ультраширик же был урезан по сравнению с предыдущей серией: вместо 50 Мп теперь 13 Мп.

Ожидается, что смартфон получит аккумулятор на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.





Потенциальный глобальный запуск

Ранее Xiaomi 15T Pro уже проходил сертификацию IMDA в Сингапуре, что намекает на скорый глобальный релиз. Учитывая прошлый успех серии 14T, можно ожидать, что новинка станет доступной и за пределами Китая.