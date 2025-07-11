Компания Xiaomi начала распространение глобального обновления HyperOS 2.2, и первым в Индии его получает флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Обновление вышло под номером 2.0.201.0.VNAINXM, его размер составляет 1,3 ГБ. В состав пакета входит июньское обновление безопасности Android за 2025 год.

Улучшения интерфейса и анимации

HyperOS 2.2 приносит множество оптимизаций. В частности, исправлены проблемы с анимациями при переходе на подстраницы, переключении или закрытии приложений в горизонтальном режиме. Устранены сбои с запуском приложений, графическими артефактами и сбоями жестов. Улучшена плавность прокрутки в сторонних новостных лентах.

На рабочем столе теперь поддерживается эффект размытия обоев. Индикатор полноэкранного режима получил более выразительные визуальные эффекты и стал реже случайно активировать помощника XiaoAi. Некоторые классические страницы были переработаны, а анимации запуска приложений — ускорены.

Экран блокировки и камера: больше кастомизации

Экран блокировки получил новые шаблоны в восточном стиле, «линзовые» обои и расширенные настройки ярлыков. Пользователь может теперь гибко настраивать внешний вид и функциональность экрана блокировки под себя.





Приложение камеры было полностью переработано — его интерфейс стал более чистым и профессиональным. Меню функций и настроек упорядочены, а водяной знак теперь можно размещать в любом углу кадра.

Улучшения в настройках и доступности

В разделе настроек появился ярлык для управления системой навигации прямо с главного экрана. Некоторые иконки в статус-баре теперь можно менять вручную.





Обновление также решает проблемы с доступностью: устранены сбои при использовании жестов и кнопок громкости в режиме TalkBack, а также возвращены звуковые подсказки в приложениях «Календарь», «Контакты», «Центр управления» и других.

Обновление уже доступно владельцам Xiaomi 14 Ultra в Индии. В ближайшее время оно будет развернуто и на других рынках.



