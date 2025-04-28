Android 16 выходит раньше обычного благодаря изменениям в процессе разработки со стороны Google. Операционная система приближается к завершению тестирования — недавно состоялся релиз четвёртой бета-версии. Ранее протестировать Android 16 могли только владельцы устройств Pixel, но теперь бета стала доступна и на смартфонах других крупных брендов.

Какие устройства поддерживают Android 16 Beta

На данный момент установить Android 16 Beta можно на следующие модели:

Xiaomi 15

Xiaomi 14T Pro

OnePlus 13

Vivo X200 Pro

iQOO 13

Oppo Find X8

Honor Magic 7 Pro

Realme GT 7 Pro

Lenovo Yoga Tab Plus

Sharp AQUOS sense9

Также поддерживаются следующие смартфоны Google Pixel:

Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold

Стоит отметить, что устройства Samsung пока не участвуют в тестировании Android 16, поскольку компания сосредоточена на выпуске One UI 7 на базе Android 15.

Как установить Android 16 Beta

Процесс установки бета-версии отличается от стандартных обновлений. Чтобы получить Android 16, пользователям нужно вручную прошить устройство подходящей прошивкой. Ошибки в процессе прошивки могут привести к повреждению программного обеспечения.

Перед началом рекомендуется сделать резервную копию всех данных, так как установка беты обычно полностью очищает устройство.

Процесс установки различается в зависимости от бренда. Для получения инструкций необходимо открыть страницу Android 16 Beta Devices, выбрать производителя своего устройства и следовать размещённым на официальных сайтах инструкциям.

Когда выйдет стабильная версия Android 16

Google планирует выпустить финальную версию Android 16 во втором квартале 2025 года, ориентировочно до конца июня. Однако, учитывая выход четвёртой бета-версии, запуск может состояться уже в мае.

Есть вероятность, что релиз Android 16 состоится во время конференции Google I/O 2025, которая стартует 20 мая.

Хронология тестирования Android 16:

Developer Preview 1 — 18 ноября 2024 года

Developer Preview 2 — 18 декабря 2024 года

Beta 1 — 23 января 2025 года

Beta 2 — 13 февраля 2025 года

Beta 3 — 13 марта 2025 года

Beta 4 — 17 апреля 2025 года

Точная дата выхода стабильной версии пока не объявлена официально.