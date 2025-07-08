До анонса новых устройств Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked осталось менее суток, но инсайдер Роланд Квандт (WinFuture) опубликовал детали предварительного релиза, раскрыв ключевые особенности ожидаемых новинок. Ранее он уже делился официальными спецификациями Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, а теперь добавил маркетинговые материалы, предположительно полученные напрямую от Samsung.

Что известно о складных смартфонах?

В своих публикациях Квандт обратил внимание на отсутствие упоминаний о поддержке S Pen в Galaxy Z Fold 7. В предыдущих поколениях стилус предлагался как опция с возможностью хранения в специальных чехлах, но в этот раз, судя по всему, Samsung отказалась от этой идеи.

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