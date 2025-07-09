Apple представила iPhone 16e, который заменит линейку SE, еще в феврале, и с тех пор появилось довольно много противоречивых сообщений о том, будет ли модель «e» обновляться ежегодно или нет. Между поколениями этих iPhone прошло несколько лет, но переименование действительно подразумевало ежегодный выпуск самого бюджетного телефона Apple.

И сегодня новый отчет из Кореи, похоже, подтверждает это: в нем говорится, что iPhone 17e выйдет на рынок уже следующей весной. У него будет точно такая же панель дисплея, как и у его предшественника, так что если и будут какие-то заметные обновления, то они будут, скорее всего, в аппаратной части устройства.

BOE, Samsung Display и LG Display уже поставили панели для iPhone 16e, причем BOE достался самый большой «кусок пирога», и ожидается, что все три компании вновь сыграют свою роль в грядущем iPhone 17e.

Сообщается, что Apple планирует продать около 20 миллионов устройств iPhone 16e в этом году, что соответствует продажам предыдущих моделей SE.



